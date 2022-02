Εξαλλος ο Μουρίνιο με τον διαιτητή: «Σε έστειλε εδώ η Γιουβέντους επίτηδες» (vid)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο κινδυνεύει να τιμωρηθεί με τρεις αγώνες μετά τις απειλές του στον διαιτητή Λούκα Παϊρέτο, στον αγώνα με την Βερόνα.

Η Ρόμα κατάφερε να πάρει το βαθμό κόντρα στη Βερόνα (2-2), παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ με δυο τέρματα. Ενα αποτέλεσμα το οποίο δεν άρεσε καθόλου στον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος λίγα λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης ξέσπασε με αποτέλεσμα να κλωτσήσει από τον πάγκο μια μπάλα και να αποβληθεί.

Μάλιστα, προτού αποχωρήσει από τον πάγκο του έριξε την μπηχτή του προς τον ρέφερι για τον πατέρα του και την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Calciopoli.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, ο Πορτογάλος τεχνικός των «τζιαλορόσι» κινδυνεύει να τιμωρηθεί με τρεις αγώνες μετά τις απειλές του στον διαιτητή Λούκα Παϊρέτο. Οπως αναφέρει μάλιστα το δημοσίευμα, εκτός από την χαρακτηριστική κίνηση που έκανε με το... τηλεφώνημα, ο Ζοσέ Μουρίνιο φώναζε διαρκώς στον ρέφερι «Σε έστειλαν εδώ επίτηδες, σε έστειλε η Γιουβέντους».

Ο αδερφός του Παϊρέτο, Αλμπέρτο, εργάζεται στην Γιουβέντους, ενώ ο πατέρας τους Πιερλουίτζι ήταν πρώην διαιτητής της Serie A και είχε εμπλακεί στο γνωστό σκάνδαλο Calciopoli με τα στημένα στην Ιταλία.

