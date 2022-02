Ο Ζοσέ Μουρίνιο προτού αποχωρήσει από τον πάγκο του με την αποβολή στο ματς της Ρόμα με την Βερόνα, έριξε την μπηχτή του προς τον ρέφερι για τον πατέρα του και την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Calciopoli.

Ο Special One αποβλήθηκε για δεύτερη φορά φέτος στην θητεία του στον πάγκο των «τζιαλορόσι» και έκανε... νέο σόου προτού φύγει από την άκρη του πάγκου του.

Μάλιστα, έχοντας στραφεί προς τον ρέφερι Παϊρέτο, έκανε την κίνηση με το χέρι δείχνοντας ένα τηλέφωνο και αυτό ερμηνεύτηκε ως σπόντα για τον πατέρα του διαιτητή, Πιερλουίτζι.

Ο τελευταίος είχε εμπλακεί στο γνωστό σκάνδαλο Calciopoli με τα στημένα στην Ιταλία, πίσω στο 2006 και φαίνεται πως ο Ζοσέ Μουρίνιο φρόντισε να ενημερωθεί για τα πάντα προτού αναλάβει την Ρόμα...

Mourinho made a ‘Telephone’ gesture at referee Pairetto,

Refering to his father, a referee, who was banned as part of Calciopoli (match fixing scandal in 2006)



Jose knows Serie A pic.twitter.com/gwskyDZ4xa