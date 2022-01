Η Βερόνα φαίνεται πως κατέθεσε πρόταση στη Μπάγερ Λεβερκούζεν προκειμένου να αποκτήσει τον Παναγιώτη Ρέτσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ιταλία.

Η Βερόνα φαίνεται πως είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Παναγιώτη Ρέτσο, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο έγκυρος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αλλά και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κατέθεσε πρόταση στη Μπάγερ Λεβερκούζεν προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό της τον νεαρό αμυντικό.

Ο ιταλικός σύλλογος αναζητάει τον αντικαταστάτη του Μανιάνι, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Σαμπντόρια, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να μοιάζει να είναι η ιδανική λύση για να ενισχύσει την άμυνα της ομάδας του Ιγκόρ Τούντορ.

Ο 23χρονος αμυντικός δεν έχει βρει τον χρόνο συμμετοχής, που θα επιθυμούσε, στην Λεβερκούζεν, έχοντας καταφέρει να καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Δεν αποκλείεται πάντως, να υπάρχουν εξελίξεις τις επόμενες ώρες, γύρω από την υπόθεση.

