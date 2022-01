Νέα χρονιά, κλασικός Ζλάταν. Ο Σουηδός σούπερ σταρ σκόραρε στη νίκη της Μίλαν επί της Βενέτσια, τη 80η διαφορετική αντίπαλο που «πληγώνει» στα Top-5 πρωταθλήματα και το έκανε για 24η διαδοχική χρονιά!

Το θρυλικό ταξίδι του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στον κόσμο των γκολ συνεχίζεται και το 2022! Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη για τη Μίλαν κόντρα στη Βενέτσια και παράλληλα τον φετινό προσωπικό του λογαριασμό, σημειώνοντας το 24ο διαδοχικό ημερολογιακό έτος στο οποίο σκοράρει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα! Από το 1999, δηλαδή, κι έπειτα, χρονιά που γεννήθηκε ο νυν συμπαίκτης του, Ράφαελ Λεάο!

Οι Βενετσιάνοι ήταν ένας από τους λίγους αντιπάλους που είχαν ξεφύγει από τον Ίμπρα, αλλά πλέον ανήκουν κι αυτές στη λίστα των «θυμάτων» του. Με το γκολ που πέτυχε, ο προσεχώς 41χρονος σούπερ σταρ έχει «πληγώσει» πια 80 ομάδες στα Top-5 πρωταθλήματα, όντας μόλις ο δεύτερος που το κατορθώνει στον 21ο αιώνα, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος τον πρόλαβε για μερικές εβδομάδες (ο CR7 έπιασε το ορόσημο στις 30 Δεκεμβρίου του 2021, απέναντι στη Μπέρνλι).

