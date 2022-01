Η Μίλαν επικράτησε με 3-0 της «νεοφώτιστης» Βενέτσια, πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα και οδεύει ολοταχώς για την κατάκτηση του Scudetto.

Οι «ροσονέρι» κατάφεραν να κατακτήσουν ακόμη ένα σπουδαίο τρίποντο, μετά τις νίκες επί των Έμπολι (2-4) και Ρόμα (3-1), αυτή τη φορά κόντρα στη «νεοφώτιστη» Βενέτσια. Η ομάδα του Στέφανο Πιόλι απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 48 βαθμούς αλλά και δύο ματς περισσότερα από την δεύτερη Ίντερ, η οποία βρίσκεται στο -2.

Από πολύ νωρίς στο ματς η Μίλαν μπήκε σε θέση οδηγού. Ο Τέο Ερναντές με ωραία μπαλιά βρήκε τον Λεάο κι εκείνος έδωσε πάρε-βάλε στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για να την σπρώξει ο Σουηδός στα δίχτυα. Με το γκολ που πέτυχε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης ο 40χρονος επιθετικός των «ροσονέρι» έφτασε τα οκτώ στο φετινό πρωτάθλημα, συνεχίζει να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του την τρέχουσα σεζόν, ενώ παράλληλα έγραψε ιστορία καθώς η Βενέτσια έγινε η 80η ομάδα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, που πέφτει «θύμα» του Ζλάταν. Ενα επίτευγμα το οποίο έχει καταφέρει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Only two players have scored against 80 different opponents in Europe’s top five leagues since the year 2000:



◉ Cristiano Ronaldo

◉ Zlatan Ibrahimovic



The Benjamin Buttons of the football world. 👴 ➡️ 👶 pic.twitter.com/PdK9hIrA1P