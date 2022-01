Η Ρόμα είναι κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου χαφ της Πόρτο και πρώην του ΠΑΟΚ, Σέρτζιο Ολιβέιρα, ως δανεικό με οψιόν αγοράς.

Δραστήρια είναι στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουάριου η Ρόμα. Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει κάνει τις εισηγήσεις του και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να έχει δύο νέους ποδοσφαιριστές στη διάθεση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά τη προχωρημένη περίπτωση του Έινσλι Μίτλαντ-Νάιλς οι Ρωμαίοι είναι μια ανάσα από την απόκτηση του διεθνή Πορτογάλου χαφ της Πόρτο, Σέρτζιο Ολιβέιρα. Το πλαίσιο συμφωνίας των δύο κλαμπ έχει διαμορφωθεί με τους Ιταλούς να παίρνουν τον 29χρονο χαφ ως δανεικό, καταβάλλοντας ενοίκιο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το «deal» συμπεριλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους, 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πορτογάλος χαφ μετράει στη τρέχουσα σεζόν 24 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ και μια ασίστ και συνολικά με τη φανέλα των «Δράκων» έχει 174 συμμετοχές, 38 γκολ και 24 ασίστ. Θυμίζουμε πως ο Ολιβέιρα είχε αγωνιστεί το πρώτο εξάμηνο του 2019 στη χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο διεθνής χαφ φόρεσε τα ασπρόμαυρα 15 φορές, σκόραρε τρία γκολ και πανηγύρισε το νταμπλ των Θεσσαλονικιών.

