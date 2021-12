Μίλαν: Ανίκητη μακριά από το «Σαν Σίρο» το 2021 (vid)

Η Μίλαν πανηγύρισε την 17η της εκτός έδρας νίκη και έγινε η δεύτερη ομάδα στη Serie A που πετυχαίνει τόσες νίκες μακριά από την έδρα της σε ένα ημερολογιακό έτος.

Η Μίλαν δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες και κατάφερε να κατακτήσει το πολύτιμο τρίποντο αυτή την αγωνιστική, επικρατώντας με 4-2 της Έμπολι, εκτός έδρας.

Μετά από αυτή τη νίκη οι «ροσονέρι» έφτασαν τους 42 βαθμούς και πλέον βρίσκονται στο -4 από την πρωτοπόρο Ίντερ, η οποία νίκησε με 1-0 την Τορίνο και μοιάζει ασταμάτητη στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η ομάδα του Στέφανο Πιόλι με τη νίκη της απέναντι στην Έμπολι κατέγραψε ένα σπουδαίο ρεκόρ. Κι αυτό διότι πανηγύρισε την 17η της εκτός έδρας νίκη μέσα στο 2021 και με αυτόν τον τρόπο έγινε η δεύτερη ομάδα της Serie A που κερδίζει τόσους πολλούς εκτός έδρας αγώνες σε ένα ημερολογιακό έτος.

Μόνο η Νάπολι έχει πετύχει περισσότερες νίκες μακριά από την έδρα της και συγκεκριμένα το 2017 όταν είχε γευτεί 18 φορές τη χαρά της νίκης εκτός του γηπέδου της, «Diego Armando Maradona».

2 - #ACMilan are the second team in Serie A history able to win at least 17 away league games in a single calendar year (after Napoli, 18 in 2017). Journey.#EmpoliMilan #SerieA pic.twitter.com/J7amVJisuT