Ουντινέζε-Σαλερνιτάνα: Ακυρώθηκε το ματς μετά από 45 λεπτά, δεν εμφανίστηκαν οι φιλοξενούμενοι

Όπως είχε συμβεί και στο Γιουβέντους-Νάπολι το 2020, η Σαλερνιτάνα έλαβε «απαγορευτικό» από τις υγειονομικές Αρχές, δεν ταξίδεψε στην έδρα της Ουντινέζε και το μεταξύ τους ματς ακυρώθηκε οριστικά μετά από αναμονή 45 λεπτών.

Μνήμες 2020 από το ντέρμπι μεταξύ Γιουβέντους και Νάπολι που δεν έγινε ποτέ (στην προκαθορισμένη ημερομηνία) ξύπνησαν στο ιταλικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά στο παιχνίδι της Ουντινέζε κόντρα στη Σαλερνιτάνα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ανακοινώσει επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 στις τάξεις τους, γεγονός που ώθησε τις υγειονομικές αρχές του Σαλέρνο να επιβάλουν καραντίνα στα μέλη της ομάδας και να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει στο Ούντινε για το ματς κόντρα στους Φριουλάνι. Ωστόσο, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, η ιταλική Λίγκα δεν προχώρησε σε αναβολή του αγώνα, καθώς δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του πρωτοκόλλου για το μίνιμουμ των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών που πρέπει να έχει μια ομάδα ώστε να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι.

Έτσι, οι παίκτες της Ουντινέζε βρέθηκαν κανονικά στη «Dacia Arena» και μετά από αναμονή 45 λεπτών βάσει του κανονισμού, το ματς ακυρώθηκε, Η ουραγός Σαλερνιτάνα δεν ταξίδεψε ποτέ και πλέον το πιθανότερο είναι να χάσει το ματς στα χαρτιά και να τιμωρηθεί και με αφαίρεση βαθμών, ποινή που είχε επιβληθεί και στη Νάπολι την περασμένη σεζόν. Στην περίπτωση των Παρτενοπέι, ωστόσο, η έφεσή τους είχε εγκριθεί και το ματς ορίστηκε να διεξαχθεί από την αρχή σε νέα ημερομηνία.

Η υπόθεση θα οδηγηθεί στα αθλητικά δικαστήρια, σε μια περίοδο κατά την οποία η Σαλερνιτάνα αντιμετωπίζει έτσι κι αλλιώς τον κίνδυνο του υποβιβασμού λόγω χρεών, αν δεν βρεθεί αγοραστής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου!

