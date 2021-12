Βλάχοβιτς: Στα 21 του ετοιμάζεται να «σπάσει» το ρεκόρ του Ρονάλντο (vids)

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς χρειάζεται δύο ακόμη τέρματα προκειμένου να σπάσει το αδιανόητο ρεκόρ που είχε θέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στη Serie A.

Ο νεαρός Σέρβος επιθετικός αποτελεί ότι πιο πολύτιμο διαθέτει αυτή τη στιγμή η Φιορεντίνα. Πρόσφατα πρόσθεσε δύο ακόμη τέρματα στην εντυπωσιακή του φετινή σεζόν και στα 21 του χρόνια αποδεικνύει ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου.

Πλέον μετράει 32 τέρματα στο ιταλικό πρωτάθλημα μέσα στο ημερολογιακό έτος 2021 και απέχει δύο τέρματα από το να ξεπεράσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε σκοράρει 33 γκολ με τη φανέλα της Γιουβέντους.

Το να ξεπεράσει τον Πορτογάλο αστέρα δεν είναι καθόλου απίθανο, καθώς η Φιορεντίνα έχει να δώσει δύο ακόμη παιχνίδια μέχρι το τέλος του 2021. Αρχικά, στις 19 Δεκεμβρίου με αντίπαλο την Σασουόλο κι έπειτα κόντρα στην Ελλάς Βερόνα, τρεις ημέρες αργότερα.

Σε περίπτωση που καταφέρει και βρει δύο φόρες δίχτυα, τότε ο Βλάχοβιτς θα γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα στην Serie A. Κι όλα αυτά σε ηλικία 21 ετών...

