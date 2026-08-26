Ο πρόεδρος της Φιορεντίνα, Τζουζέπε Κομίσο, μίλησε με τους οπαδούς της ομάδας μετά τη συντριβή από τη Ρόμα αλλά τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά...

Η Φιορεντίνα μπήκε άσχημα στη νέα σεζόν, καθώς συνετρίβη με 4-0 από τη Ρόμα στην πρεμιέρα της Serie A, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Τζουζέπε Κομίσο, να συναντιέται με οπαδούς προκειμένου να τους καθησυχάσει. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ιταλοαμερικανός είπε στα ιταλικά αλλά με ξεκάθαρη αμερικάνικη προφορά τις λέξεις «αγαπώ τη Φιορεντίνα», με χειροκροτήματα να ξεσπούν. Κάπου εκεί ωστόσο, ακούστηκε η απάντηση ενός υποστηρικτή των Βιόλα, που είπε, νέτα σκέτα, «άντε γ@@@», με το στιγμιότυπο να γίνεται αναμενόμενα viral...

Γιος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, Ρόκο Κομίσο, ο Τζουζέπε διαδέχτηκε τον πατέρα του στην προεδρία της ιταλικής ομάδας μετά τον θάνατό του τον περασμένο Ιανουάριο, με το γεγονός ότι μεγάλωσε στις ΗΠΑ και δεν μιλά καλά ιταλικά να τον έχει φέρει κατά καιρούς στο στόχαστρο των οπαδών, εν μέσω των αγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Φιορεντίνα τα τελευταία χρόνια.