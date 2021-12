Ίντερ: Προφορική συμφωνία με Ονάνα, υπογράφει το καλοκαίρι

Σε προφορική συμφωνία με τον Αντρέ Ονάνα κατέληξε η Ίντερ, με τον Καμερουνέζο γκολκίπερ να ετοιμάζει βαλίτσες για Μιλάνο το καλοκαίρι του 2022.

Ειλημμένη πρέπει να θωρείται η απόφαση του Αντρέ Ονάνα να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ.

Ο Καμερουνέζος γκολκίπερ, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά την τιμωρία εννέα μηνών που του επιβλήθηκε για ντόπινγκ, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Νερατζούρι για την έναρξη της συνεργασίας τους από το καλοκαίρι του 2022.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Άγιαξ για να πείσει τον 25χρονο τερματοφύλακα να ανανεώσει, εκείνος παρουσιάζεται απαρέγκλιτος και απλώς περιμένει τη λήξη του συμβολαίου του τον επόμενο Ιούνιο για να μεταβεί στο Μιλάνο.

Υπενθυμίζεται πως στο παιχνίδι της απόκτησης του Ονάνα βρισκόταν για καιρό και η Μπαρτσελόνα, όμως τελικά ο Καμερουνέζος προτίμησε να απορρίψει το πρώην του κλαμπ για χάρη της Ίντερ.

André Onana situation. The decision has been made months ago and it’s still clear: he’s expected to pick Inter as next club, starting from June 2022 🤝🇨🇲 #transfers



Onana respects Barça but he’s planning to sign with Inter as soon as it’s regularly allowed. Here we go confirmed. pic.twitter.com/0AysYnhEuh