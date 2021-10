Ονάνα: Επιστρέφει στις προπονήσεις με τον Άγιαξ μετά από εννέα μήνες

Για πρώτη φορά, έπειτα από εννέα μήνες, ο Αντρέ Ονανά θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε προπόνηση της πρώτης ομάδας του Άγιαξ, καθώς ολοκληρώθηκε η τιμωρία που του είχε επιβληθεί.

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας είχε διαγνωσθεί να κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου να τον αποκλείσει από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα για ένα χρόνο.

Πλέον όμως ο Αντρέ Ονανά έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς η τιμωρία του ολοκληρώθηκε κι έτσι θα μπορεί να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στον Άγιαξ.

Μάλιστα, ο «Αίαντας» ανακοίνωσε ότι ο 25χρονος πορτιέρε, ο οποίος έκανε προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα με την U21 του Άγιαξ, θα επιστρέψει άμεσα στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και έτσι θα τεθεί στη διάθεση του Έρικ Τεν Χάαγκ.

Andre Onana resumes first team training.



As of today, Andre Onana will begin training with the Ajax first team again. The goalkeeper was allowed to resume his training activities at Ajax from the beginning of September, but he has been training with Ajax U21 since that time.