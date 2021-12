Μπολόνια – Φιορεντίνα 2-3: Νέο διπλό με σπουδαίο Βλάχοβιτς για τους «βιόλα» (vid)

Η Φιορεντίνα κατέκτησε σπουδαίο τρίποντο εκτός έδρας επί της Μπολόνια με 3-2, με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς να βρίσκει γι’ ακόμη μία αγωνιστική δίχτυα και να καταγράφει νέο ρεκόρ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους «βιόλα» καθώς στο 33’ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Επειτα από σέντρα, ο Γιούσεφ Μαλέχ πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους και με ωραία κοντινή κεφαλιά έκανε το 1-0 για την ομάδα του.

Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, έφεραν το ματς στα ίσα. Μετά από ωραία συνεργασία Σβάνμπεργκ και Μπάροου, ο τελευταίος πάτησε περιοχή και με ένα δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Φιορεντίνα μπήκε αποφασισμένη να πετύχει το γκολ που θα την έβαζε ξανά σε ρόλο οδηγού. Τελικά, πέτυχε τον στόχο της στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Τότε, ο Κριστιάνο Μπιράγκι με τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ, νίκησε τον Σκορπούσκι και πέτυχε το 2-1.

Το κερασάκι στην τούρτα δεν θα μπορούσε να μην το βάλει ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος έφτασε τα 15 γκολ σε 17 παιχνίδια τη φετινή σεζόν και παράλληλα έγινε ο τέταρτος παίκτης της ιστορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου που σκοράρει τουλάχιστον 30 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος της Serie A πριν κλείσει τα 22 του! Πλέον μετράει 41 τέρματα σε 38 παιχνίδια πρωταθλήματος με τη φανέλα των «βιόλα» μέσα στο 2021.

13 goals in 16 games Serie A 🇮🇹 🗓

2 goals in 1 Coppa game 🇮🇹 🏆

1 goal per 122 minutes for Serbia 🇷🇸



The guy is playing for what used to be a low midtable team before his arrival… now they are fighting for Europe and he is the top scorer in Serie A at 21 years old ⭐️ pic.twitter.com/J3WYJaEylu