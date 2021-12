Ίντερ σε Κιάερ: «Σε περιμένουμε για το χειροκρότημα που σου αξίζει»

Η Ίντερ έστειλε ένα τρομερό μήνυμα στον Σιμόν Κιάερ της Μίλαν για να του δώσει δύναμη μετά τον σοβαρό τραυματισμό και να του δείξει πόσο ευγνώμονες είναι όλοι στην ομάδα για όσα έκανε για τον Έρικσεν.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Δανίας φυσικά ήταν το πρόσωπο του καλοκαιριού με όλες τις ενέργειές του και το σθένος που επέδειξε στις τρομακτικές στιγμές που αντίκρισε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης με την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο Euro.

Ανανέωσε μεν το συμβόλαιό του με τη Μίλαν όμως υπέστη ζημιά στον χιαστό και θα χάσει τους επόμενους έξι μήνες. Η Ίντερ, αν και μεγάλη αντίπαλος των «ροσονέρι», έστειλε μήνυμα για δύναμη στον διεθνή αμυντικό και έδειξε πως η αντιπαλότητα έχει πάει πλέον περίπατο...

«Ένας πρωταθλητής δεν αναγνωρίζεται μονάχα για τον τρόπο που παίζει ποδόσφαιρο... Να επιστρέψεις δυνατός Σιμόν, σε περιμένουμε στο “Σαν Σίρο” να σου δώσουμε το χειροκρότημα που σου αξίζει».

Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio.

Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV