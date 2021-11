Ίντερ: Έρχεται νέο μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας

Η Suning αναμένεται ν' αντιμετωπίσει νέα μεγάλα οικονομικά προβλήματα ως προς τις υποχρεώσεις της (και) προς την Ίντερ, αφού πτωχεύει η China Evergrande Group.

Το Bloomberg αναφέρει πως οι διαδικασίες ώστε να κυρηχθεί πτώχευση στον όμιλο Evergrande Group της Κίνας έχουν ήδη ξεκινήσει, αφού σημειώθηκε αποτυχία αποπληρωμής διακανονισμών και δεν υπάρχει επιστροφή.

Στον συγκεκριμένο όμιλο, η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Ίντερ, Suning, κατέχει μετοχές αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και φυσικά θα υπάρξει αρκετά μεγάλος οικονομικός αντίκτυπος στα αφεντικά των «νερατζούρι».

Το ζήτημα της ρευστότητας θίγεται γι' ακόμα μια φορά όσον αφορά στον σύλλογο του Μιλάνου που γνωρίζει από την περασμένη σεζόν ότι το ταμείο είναι... μείον από καιρό.

Cash-strapped Chinese property group China Evergrande Group teetered on brink of default again, after it failed make some payments due to bondholders at close of Asia business on Wednesday. Read more https://t.co/bq1BK2FvGK pic.twitter.com/fkaYeNxNhG