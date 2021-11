Κοντά στην επιστροφή του στον Άγιαξ ο Έρικσεν

Αρκετές είναι οι πιθανότητες για τον Κρίστιαν Έρικσεν να επιστρέψει στην Ολλανδία και να φορέσει ξανά τη φανέλα του Άγιαξ.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός, ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γήπεδα, μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε το περασμένο καλοκαίρι. Με τη βοήθεια βηματοδότη, επανήλθε στην καθημερινότητά του, αλλά η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση δεν θα είναι όσο εύκολη φανταζόταν.

Κι αυτό διότι στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Serie A υπάρχει νόμος που υπαγορεύει πως αν ένας αθλητής έχει υποστεί έμφραγμα απαγορεύεται να αγωνιστεί ξανά. Γι' αυτό και φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο ο Έρικσεν να αγωνιστεί ξανά για λογαριασμό της Ίντερ.

Γι' αυτό και όπως όλα δείχνουν ο 29χρονος Δανός οδηγείται στην έξοδο με τον Άγιαξ να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Στην Ολλανδία άλλωστε οι νόμοι στον αθλητισμό είναι πιο ελαστικοί, γεγονός που θα επιτρέψει τον Έρικσεν να επιστρέψει στη δράση. Ο «Αίαντας», έχει ανοίξει μάλιστα συζητήσεις με τον παίκτη και δεν αποκλείεται τον Γενάρη να υπάρξουν εξελίξεις.

Christian #Eriksen could return to play in the next months. Not at #Inter in #SerieA (there isn’t the idoneity), but in Eredivisie where the controls are less stringment about the idoneity for the sports activity. #Ajax have already shown interest in signing him. #transfers