Γιουβέντους: Νέα ήττα στο πρωτάθλημα κι αρνητικό ρεκόρ 60ετίας

Η Γιουβέντους γνώρισε ακόμη μία ήττα στο πρωτάθλημα, με την αμυντική τους επίδοση να είναι η χειρότερη στο πρωτάθλημα εδώ και 60 χρόνια...

Η Βερόνα του πρώην βοηθού του Πίρλο, Ίγκορ Τούντορ βύθισε τους «μπιανκονέρι» (2-1) που βρίσκονται πλέον στο -13 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Σα να μην έφτανε αυτό η «Γηραιά Κυρία» έχει ίσα γκολ υπέρ και κατά (15-15), με την αμυντική τους επίδοση να είναι η χειρότερη στο πρωτάθλημα εδώ και 60 χρόνια...

Τελευταία φορά που η Γιουβέντους δέχθηκε τόσα τέρματα σε 11 αγωνιστικές, ήταν τη σεζόν 1961/62, που τότε είχε τερματίσει τελικά στη 12η θέση.

Πλέον η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Ζενίτ (02/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League κι έπειτα έχει το ντέρμπι με την Φιορεντίνα (06/11, 19:00). Δύο παιχνίδια στα οποία καλείται να γυρίσει τον διακόπτη και κατακτήσει τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να επιστρέψουν τα χαμόγελα στις τάξεις των οπαδών της.

15 - Juventus have conceded at least 15 goals in their first 11 Serie A matches of the season for the first time since 1961/62, when they ended at 12th place of the table. Flaw.#SerieA #VeronaJuventus