Μαραντόνα: Πιτσιρικάς της Νάπολι με το όνομα Ντιέγκο σκόραρε με το χέρι κόντρα στη Ρόμα! (vid)

Ο μικρός Ντιέγκο στο τμήμα κ-16 της Νάπολι κατάφερε να σκοράρει με το χέρι και να προκαλέσει την οργή των παικτών της Ρόμα, τη στιγμή που εκείνος πανηγύριζε έξαλλα έχοντας θυμίσει Μαραντόνα!

Σήμερα, 30 του Οκτώβρη, θα είχε γενέθλια. Ο «Θεός» των Αργεντινών και των Ναπολιτάνων ζει στην αιωνιότητα και ένα περιστατικό από ματς ομάδων κ-16 ήρθε σε timing που δημιουργεί τρομερή ιστορία. Και φυσικά γίνεται viral...

Ο μικρός Ντιέγκο της Νάπολι σκόραρε με το χέρι απέναντι στη Ρόμα και ενώ εκείνος με τους συμπαίκτες του πανηγύριζε έξαλλα, οι Ρωμαίοι ήταν οργισμένοι με τους διαιτητές.

Δείτε το βίντεο:

Napoli U16 player scores a Maradona-like goal with his hand... and his name is Diego ✋



(via @OfficialASRoma) pic.twitter.com/pzcgqU5hF3