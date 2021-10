Λάτσιο - Ίντερ: Ο Φελίπε «καβάλησε» τον πρώην συμπαίκτη του, Κορέα, αποβλήθηκε κι έβαλε τα κλάματα (vid)

Ο Λουίς Φελίπε έκανε την... αταξία του προς τον πρώην συμπαίκτη του στη Λάτσιο, Χοακίν Κορέα, πήρε δικαιολογημένα την κόκκινη κάρτα μετά το τέλος του αγώνα και όταν το συνειδητοποίησε ξέσπασε σε κλάματα.

Τα είχε όλα το μεγάλο ματς ανάμεσα σε Λάτσιο και Ίντερ, και πιο πολύ την ένταση και τα νεύρα στο φινάλε. Οι Λατσιάλι επικράτησαν 3-1 με σούπερ ανατροπή, αλλά σε sequel των αψιμαχιών μετά το 2-1 στο 82', οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια μετά το τελευταίο σφύριγμα. Απ' ό,τι φάνηκε, όμως, η αφορμή δεν ήταν οι διαμαρτυρίες των Νερατζούρι, αλλά η κίνηση του Λουίς Φελίπε να «καβαλήσει» τον επιθετικό της Ίντερ και πρώην της Λάτσιο, Χοακίν Κορέα!

Ο Αργεντινός επιθετικός τον απομάκρυνε κι αμέσως ξέσπασε έντονος καβγάς ανάμεσα στους παίκτες, με τους ψυχραιμότερους να βάζουν τέλος στο συμβάν, αφού πρώτα ο διαιτητής της αναμέτρησης απέβαλε τον Φελίπε με κόκκινη κάρτα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ όταν κατάλαβε ότι τιμωρήθηκε για τον πιο ανόητο λόγο, με το παιχνίδι να έχει λήξει, έβαλε τα κλάματα!

Δείτε τι ακριβώς συνέβη:

@tucu_correa after years of togetherness and emotions during competition are normal traits of affection #DajeRamos #GrazieTucu #LazioInter pic.twitter.com/PBcbs23IhO