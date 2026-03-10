Ο «πόλεμος» των Ultras της Λάτσιο με τον Λοτίτο συνεχίζεται: Μόλις 2.000 εισιτήρια με την Σασουόλο

Ο κόσμος της Λάτσιο ζητά από τον Λοτίτο να φύγει και πλέον κανείς δεν πάει στους αγώνες της ομάδας.

Όσοι έκατσαν να παρακολουθήσουν τον χθεσινό αγώνα της Λάτσιο με τη Σασουόλο, δεδομένα θα παρατήρησαν κάτι που θα τους έκανε εντύπωση. Αυτό δεν ήταν άλλο από τις άδειες εξέδρες του Ολίμπικο, οι οποίες έχουν γίνει συχνό φαινόμενο στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας, καθώς οι ultras αλλά και οι απλοί οπαδοί έχουν αποφασίσει να απέχουν, σε μια μορφή αντίδρασης κατά του Κλαούντιο Λοτίτο, από τον οποίο ζητούν να παραχωρήσει την ιδιοκτησία της ομάδας.

Η συγκεκριμένη ιστορία βέβαια δεν είναι καινούργια. Υπάρχει εδώ και καιρό, καθώς όλοι είναι δυσαρεστημένοι με την έλλειψη επενδύσεων και επιτυχιών. Ωστόσο, η κατάσταση για τους φίλους της Λάτσιο φαίνεται πως έφτασε στο απροχώρητο στην εντός έδρας ήττα από την Κόμο με 3-0 στις 19/1 και έκτοτε αποφάσισαν να αντιδράσουν μαζικά, επιλέγοντας να μην πηγαίνουν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Μάλιστα, η συμμετοχή στο μποϊκοτάζ ήταν εντυπωσιακή, καθώς από τα 35.000 εισιτήρια που κόβονταν συνήθως, στον επόμενο αγώνα με την Τζένοα ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα μόλις 1.894, ενώ με την Αταλάντα απλώς έφτασε τα 5.000.

The boycott continues at Lazio - just 2,000 tickets sold for tonight's game with Sassuolo - the lowest since the protests began





Αν και υπήρχε η ελπίδα πως η στάση αυτή θα άλλαζε στον ημιτελικό με την Αταλάντα για το Coppa Italia, η ανακοίνωση των ultras δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας: «Όπως είχαμε πει μετά τον αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στη Λάτσιο και την Αταλάντα, περιμέναμε ένα μήνυμα από τον σύλλογο που θα μας επέτρεπε να πάρουμε μια διαφορετική απόφαση από αυτή που, δυστυχώς, πρόκειται να πάρουμε. Για τον ημιτελικό του Coppa Italia ανάμεσα στη Λάτσιο και την Αταλάντα, οι οργανωμένες ομάδες οπαδών αποφάσισαν να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία και να μην μπουν στο γήπεδο. Η απόφαση που πήραμε είναι από τις πιο επώδυνες στα 21 χρόνια της θητείας του κ. Λοτίτο, αλλά έχουμε φτάσει στα όρια της ανοχής μας για όσα έχουν γίνει πλέον συνήθεια από την ηγεσία του συλλόγου».

Lazio : Les groupes #ultras de la #Lazio ont publié un nouveau communiqué appelant à un nouveau #boycott lors du prochain match à l'#Olimpico contre Sassuolo (9 mars) et, peut-être, celui contre l'AC Milan (15 mars - décision le 10)

Η προσπάθεια του Λοτίτο για ανακωχή

Ο Κλαούντιο Λοτίτο είχε προσπαθήσει να ρίξει τους τόνους κατά την παρουσίαση του σχεδίου ανακαίνισης του Stadio Flaminio, όμως δεν τα κατάφερε:

«Η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του έργου του Flaminio απέδειξε ότι κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν πως τα λόγια από μόνα τους μπορούν να ξεγελάσουν έναν εξοργισμένο κόσμο», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι οπαδοί της ομάδας. Μάλιστα, στάθηκαν στο γεγονός πως η Curva Nord στα σχέδια προβλέπεται να είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Κάτι που δεν είδαν με καλό μάτι, καθώς το εξέλαβαν ως προσπάθεια διαχωρισμού των οργανωμένων.

«Αν κάποιος μας είχε καλέσει, θα λέγαμε ότι η Curva Nord, όπως σχεδιάστηκε, δεν μπορεί να υπάρξει έτσι. Ο διαχωρισμός της σε δύο επίπεδα καταστρέφει την ενότητα της στήριξης στην πιο δυνατή της μορφή, το να σπρώχνεις την ομάδα προς τη νίκη. Πιστεύουμε ότι πίσω από αυτό το σχέδιο υπάρχει για άλλη μια φορά η πρόθεση να διχαστεί η βάση των φιλάθλων που γεμίζει τη Nord, κάτι που δεν θα συμβεί ποτέ», ανέφεραν, καλώντας παράλληλα τον κόσμο να συνεχίσει να απέχει από τους αγώνες της Λάτσιο.

Κάπως έτσι λοιπόν, σε έναν ημιτελικό Coppa Italia ανάμεσα σε δύο τόσο ιστορικές ομάδες, κόπηκαν περίπου 5.000 εισιτήρια, με την εικόνα του Ολίμπικο να είναι απογοητευτική — κάτι που επαναλήφθηκε και χθες το βράδυ με τη Σασουόλο, όπου μετά βίας πρέπει να βρίσκονταν περίπου 2.000 θεατές στο γήπεδο.

"Unless they change the ownership, it's not going to change for Lazio."

Σάρι: «Είναι καταθλιπτικό»

Μάλιστα, ο Μαουρίτσιο Σάρι κάλεσε τη διοίκηση της ομάδας να πάρει πρωτοβουλία προκειμένου να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, λέγοντας: «Έχουμε χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες και κάποιες από αυτές συνεχίζονται ακόμη. Το να παίζεις σε ένα άδειο γήπεδο είναι καταθλιπτικό, αλλά οι παίκτες αντέδρασαν καλά παρά τις συνθήκες».

Στη συνέχεια κάλεσε τη διοίκηση του συλλόγου να λύσει τη σύγκρουση με τους οπαδούς: «Πιστεύω ότι ο σύλλογος πρέπει να πάρει κάποια πρωτοβουλία για να τους φέρει ξανά πίσω, γιατί αυτή η κατάσταση γίνεται υπερβολικά δύσκολη για εμάς. Δεν είμαι διοικητικός παράγοντας, αλλά αυτό κρατά εδώ και καιρό, οπότε γνωρίζουν περισσότερα από εμένα. Θα ξέρουν καλύτερα από εμένα πώς και πού πρέπει να παρέμβουν».

Το αν θα εισακουστεί η επιθυμία του αυτή, ουδείς το γνωρίζει, πόσω μάλλον όταν έχει να κάνει με τον Κλαούντιο Λοτίτο.