Serie A: «Μάχη» για πέντε, στο πιο ανταγωνιστικό Campionato

Η Γιουβέντους «πονάει» αλλά προσπαθεί, η Ίντερ μπορεί και χωρίς την πρωταθληματική φρουρά, η Μίλαν πείθει όλο και περισσότερο, η Ρόμα έχει Μουρίνιο και μια σούπερ επιθετική τετράδα και η Νάπολι... δεν σταματιέται. Αυτό (πρέπει να) είναι το πιο ανταγωνιστικό Campionato των τελευταίων ετών.

Την ώρα που οι μεγάλες της Ευρώπης υπέπιπταν μία-μία σε γκέλες σαν σε... ντόμινο μέσα σε μία Κυριακή, πριν από τη δεύτερη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αυτές οι πέντε έμεναν στο ύψος τους. Ίντερ και Νάπολι έδειξαν χαρακτήρα με τις ανατροπές στις δύσκολες έδρες των Σασουόλο και Φιορεντίνα (1-2), η Μίλαν προέλασε στο Μπέργκαμο επί της Αταλάντα (2-3), η Γιουβέντους τόνωσε τον εγωισμό της με νίκη στο Derby Di Torino (0-1) και η Ρόμα έπαιξε και νίκησε σαν φαβορί απέναντι στη νεοφώτιστη Έμπολι (2-0).

Φυσικά, είναι (πολύ) νωρίς. Ξαφνικά, όμως, το Campionato μοιάζει να επιστρέφει σε εποχές πενταπλής απειλής, πενταπλής δυναμικής. Πάνε χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, από τότε που το Scudetto ήταν υπόθεση περισσότερων από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Ωστόσο, φέτος οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μια «κονταρομαχία» μεταξύ πολλών, που θα κρατήσει μέχρι τέλους και θα δώσει άλλο χρώμα, μπροστά και στις γεμάτες από τιφόζι εξέδρες.







Μετά από επτά αγωνιστικές, η Serie A σφύζει από υποψήφιους διεκδικητές του τίτλου, τόσο βάσει αποτελεσμάτων όσο και βάσει εικόνας κι απόδοσης. Κι όλα αυτά ενώ η δυνάστης της περασμένης δεκαετίας, Γιούβε έκανε το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της μετά από μισό αιώνα και εφορμούσε εκ πρώτης όψεως από την πιο μειονεκτική θέση. Τώρα, όμως, βρίσκεται κι αυτή σε στάδιο ανάκαμψης.

Παράλληλα, η Νάπολι δεν σταματά να μετρά την προπαίδεια του τρία, η Μίλαν έχει πετάξει μόλις δύο βαθμούς κι αυτούς σε εκτός έδρας ντέρμπι με τη Γιουβέντους που ισοφάρισε στο 78', η Ίντερ ακόμη κι όταν το ματς «στραβώνει» βγάζει αντίδραση και παραμένει αήττητη, η Ρόμα εκπέμπει την αίγλη παρελθόντος και διατηρεί απόρθητο το «Ολίμπικο». Δεν αποκλείεται προοδευτικά να «ενοχλήσουν» στο κόλπο της τετράδας και η «ευρωπαία» Αταλάντα, η Λάτσιο του Σάρι ή η ανανεωμένη κι ελκυστική Φιορεντίνα του Βιτσέντζο Ιταλιάνο, αλλά για εκείνες τα μέχρι τώρα πεπραγμένα τις κατατάσσουν ένα «σκαλί» χαμηλότερα.

Με ένα πρώτο δείγμα, λοιπόν, στη σεζόν - επαναλαμβάνουμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα- το Gazzetta κάνει μια σούμα από όσα μας έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής οι εν δυνάμει διεκδικητές του φετινού Scudetto και δίνει τον λόγο σε εσάς, για να ψηφίσετε την ομάδα που σας... γεμίζει περισσότερο το μάτι ότι θα στεφθεί πρωταθλήτρια στο τέλος της σεζόν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινά δυναμικά. Το έκανε και πέρυσι επί Τζενάρο Γκατούζο, επιστρέφοντας σε βάθος χρόνου στο ρεαλιστικό «ταβάνι» της με τον Ρίνο στο τιμόνι. Δεν είναι καν η πρώτη φορά που ξεκινά με 7Χ7. Το έκανε τη σεζόν 2017/18, όταν σημείωσε 8Χ8 και πλησίασε όσο ποτέ στον 21ο αιώνα τον τίτλο, με εκείνο το διπλό στο «Juventus Stadium» τον Απρίλιο πριν την ολική κατάρρευση. Αυτή τη φορά, όμως, η Νάπολι συναρπάζει. Έχει βρει τη χαμένη της «αλλεγρία» υπό τις οδηγίες του Λεονάρντο Σπαλέτι, είναι αυταπόδεικτο.

Ο Ιταλός allenatore καλύφθηκε από ένα πέπλο αμφισβήτησης όταν ανακοινώθηκε η πρόσληψή του το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι τώρα δεν κάνει άλλη δουλειά από το να διαψεύδει τους επικριτές του. Ομάδα με συνοχή, πάθος κι ενθουσιασμός με σφιγμένα τα «λουριά» στο αμυντικό κομμάτι και highlight την μόλις δεύτερη νίκη στην καριέρα του επί της Γιουβέντους σε 26 αναμετρήσεις πρωταθλήματος.

Clubs with 100% records in Europe's 'top five' leagues: Napoli. That's it. That's the end of the list. pic.twitter.com/MKAg8NR7sQ

Με αιχμή του δόρατος τον Βίκτορ Οσιμέν (4 γκολ, 1 ασίστ), τους Ινσίνιε-Ρουίθ συνήθεις υπόπτους, τον νεοαποκτηθέντα Ανγκισά να «μυρίζει» Premier League μα κυρίως, τον Καλιντού Κουλιμπαλί και πάλι στα υψηλότατα στάνταρ του (είναι απορίας άξιο πως ετοιμάζεται να κλείσει 8 χρόνια στον ιταλικό Νότο χωρίς να τον αρπάξει μεγαθήριο της Premier) και παρτενέρ τον ανεβασμένο Ραχμάνι - εξέλιξη που έχει αφήσει σε δεύτερο πλάνο ως τώρα τον δικό μας, Κώστα Μανωλά -, οι Παρτενοπέι ανταπεξέρχονται σε κάθε πρόκληση ως τώρα (δύο σερί νίκες ακόμα για να σπάσουν το ρεκόρ τους) και δείχνουν πανέτοιμοι για την επιστροφή στο Champions League, κάνοντας τους φίλους τους να... ονειρεύονται χρονιά τίτλου στην πρώτη ολόκληρη σεζόν από τη μετονομασία του «Σαν Πάολο» σε «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Η επιστροφή στα «αστέρια» πέρυσι συνοδεύθηκε από ρεκόρ κι ένα εξίσου εντυπωσιακό ξεκίνημα. Μέχρι τα μισά, οδηγούσε την κούρσα. Γενικά, αν μία ομάδα βρήκε την «υγειά» της στο διάστημα της πανδημίας στην Ιταλία, αυτή ήταν η Μίλαν. Και η συνέχεια στο project του Στέφανο Πιόλι, ενός ακόμη coach που λοιδορήθηκε στις πρώτες του ημέρες στο κλαμπ, είναι εμφανής.

Με τους Ζλάταν και Ζιρού να έχουν ουσιαστική συνεισφορά σε ένα μόνο ματς έκαστος (1 συμμετοχή ο Σουηδός, 3 ο Γάλλος), με τον Ρέμπιτς πάντα φιλότιμο στα δικά τους παπούτσια, οι Ροσονέρι έχουν κάνει σχεδόν το απόλυτο (το καλύτερό τους ξεκίνημα εδώ και 18 χρόνια, αν και η ισοπαλία μέσα στο Τορίνο με τη Γηραιά Κυρία μόνο αρνητικό αποτέλεσμα δεν είναι.



Κι όταν μιλάμε για project και συνέχεια, η συζήτηση πηγαίνει στους νέους πρωταγωνιστές που βρίσκει διαρκώς η Μίλαν.

Alone we can do so little; together we can do so much #AtalantaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/zXI7yE7bnW