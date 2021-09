Πέδρο: «Εκδίκηση» και ιστορία με το γκολ στο Derby della Capitale (pic & vid)

Ο Πέδρο έφυγε το καλοκαίρι από τη Ρόμα, πήγε ως ελεύθερος στη Λάτσιο και έδωσε την απάντησή του στον Ζοσέ Μουρίνιο με το γκολ που πέτυχε στο Derby della Capitale και με το οποίο έβαλε τ' όνομά του στην ιστορία της μεγάλης κόντρας.

Ο Ισπανός επιθετικός, πίσω στο 2015 ήταν επιλογή του Ζοσέ Μουρίνιο για την Τσέλσι κι εκεί ο ποδοσφαιριστής βίωσε στιγμές μεγάλης επιτυχίας, κατακτώντας τρόπαια και αφήνοντας τις καλύτερες αναμνήσεις στους «μπλε».

Το καλοκαίρι του 2020 πήγε στη Ρόμα κι από εκεί, φέτος, ο Μουρίνιο αποφάσισε πως... δεν του έκανε, με αποτέλεσμα να τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος.

Ο Πέδρο πήγε στη Λάτσιο και την Κυριακή σκόραρε στο μεγάλο ντέρμπι με τους «τζιαλορόσι» γράφοντας το προσωρινό 2-0 για τη νέα του ομάδα, η οποία θριάμβευσε στην Αιώνια πόλη με το τελικό 3-2.

Το πανηγύρισε έξαλλα, έγινε μόλις ο 3ος ποδοσφαιριστής που έχει πλέον σκοράρει και με τις δύο ομάδες στο Derby della Capitale μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και δήλωσε:

«Για μένα αυτό ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο ντέρμπι και χαίρομαι που βγήκαμε με τέτοια ορμή και πήραμε το αποτέλεσμα έπειτα από παιχνίδια που δεν μας είχαν πάει και τόσο καλά...».

Φυσικά στο φινάλε, όπως το έκανε και ο Μαουρίσιο Σάρι, πανηγύρισε κι εκείνος κρατώντας τον αετό, την μασκότ της ομάδας...

Pedro seems to be enjoying himself after Lazio's 3-2 win over Roma. pic.twitter.com/ZBxEXblszs