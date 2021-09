Λάτσιο - Ρόμα: Ο Σάρι σηκώνει τον αετό του... θριάμβου, ο Μουρίνιο δίνει ομιλία συσπείρωσης μέσα στον αγωνιστικό χώρο (pics & vid)

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης που σφράγισε τη μεγάλη νίκη της Λάτσιο κόντρα στη Ρόμα, ο Μαουρίτσιο Σάρι σήκωσε πανηγυρικά τον αετό μπροστά στους οπαδούς των Λατσιάλι, την ώρα που ο Ζοσέ Μουρίνιο μάζεψε τους παίκτες για έναν ηγετικό λόγο μετά την ήττα.

Το πιο γεμάτο και θεαματικό Derby Della Capitale των τελευταίων ετών έβγαλε θριαμβεύτρια τη Λάτσιο του Μαουρίτσιο Σάρι, απέναντι στη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο. Και η σύγκρουση δύο εκ των πιο ιδιαίτερων προσωπικοτήτων που κόσμησαν τους πάγκους του ντέρμπι της ιταλικής πρωτεύουσας, γέννησε κι ορισμένες ξεχωριστές σκηνές στον απόηχο του ματς.

Οι Λατσιάλι επικράτησαν 3-2 και με το τελευταίο σφύριγμα ο Σάρι κατευθύνθηκε μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων, για να πανηγυρίσει με τους τιφόζι έχοντας στο χέρι του τον εμβληματικό αετό της ομάδας. Λίγα μέτρα πιο μακριά, στο όριο του αγωνιστικού χώρου, ο ηττημένος του ματς, Ζοσέ Μουρίνιο άλλαζε το... πρωτόκολλο και κράτησε τους παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, συγκεντρώνοντάς τους σε έναν κύκλο για μια ομιλία συσπείρωσης μετά την ήττα από τη «μισητή» συμπολίτισσα.

Mourinho assembling his players on the pitch for a talk, while Sarri raises a living eagle to the cheering Lazio supporters. Only in Serie A. pic.twitter.com/J66fa3u2PN