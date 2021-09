Ο Ζλάταν... ξαναχτύπησε: «Δεν μου λείπει η Χρυσή Μπάλα, εγώ τής λείπω. Είμαι ο κορυφαίος στον κόσμο»

Απλά... Ζλάταν! Ο Σουηδός σούπερ σταρ σνόμπαρε τη Χρυσή Μπάλα σε συνέντευξή του στο «France Football», δήλωσε ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο και ότι το μόνο παραπάνω που έχουν οι Μέσι-Κριστιάνο από αυτόν είναι τα τρόπαια!

Απίθανος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σε δηλώσεις του για άλλη μια φορά! Ο «Μπέντζαμιν Μπάτον» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν έχει ανάγκη οτιδήποτε δεν έχει ανάγκη... τον ίδιο και χάρισε ατάκες που θα συζητηθούν στη συνέντευξη για το προσεχές τεύχος του «France Football», ατάκες που θα γραφτούν με «χρυσά γράμματα» στην πλούσια παρακαταθήκη του. Αυτή τη φορά, το αντικείμενο ήταν η Χρυσή Μπάλα, αλλά και το δίπολο Λιονέλ Μέσι-Κριστιάνο Ρονάλντο και το αν μπορεί να μπει στην ίδια κουβέντα μαζί τους. Οι απαντήσεις του; Αφοπλιστικές, όπως πάντα:

«Δεν μου λείπει η Χρυσή Μπάλα, αν κάτι ισχύει είναι ότι εγώ λείπω από τη Χρυσή Μπάλα.



Αν μιλάμε για έμφυτη ποιότητα, τότε οι Μέσι-Κριστιάνο δεν έχουν τίποτα παραπάνω από εμένα. Αν εξετάσουμε τα τρόπαια, τότε ναι, δεν έχω κερδίσει το Champions League.



Δεν ξέρω τι κριτήρια χρησιμοποιούν για να αποφασίσουν ποιος θα πάρει το βραβείο, διότι δεν έχω εμμονή με αυτό. Όταν ένα σύνολο λειτουργεί καλά, οι μονάδες του αναπόφευκτα επωφελούνται. Ένας παίκτης δεν μπορεί να τα πάει καλά αν η ομάδα του δεν είναι σταθερή.



Καταβάθος, το πιστεύω ότι είμαι ο κορυφαίος στον κόσμο»

