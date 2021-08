«Ανακοινώνεται από τη Μίλαν ο Χάμες Ροντρίγκες» (pic)

Σε συμφωνία φαίνεται πως έχουν καταλήξει Έβερτον και Μίλαν για την μεταγραφή του Χάμες Ροντρίγκες στους «ροσονέρι».

Το όνομα του Κολομβιανού μεσοεπιθετικού έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες το τελευταίο διάστημα, μιας και ο κύκλος του στην Έβερτον φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Marca» και το «ESPN», η Μίλαν ήταν σε ανοικτή γραμμή τις τελευταίες ημέρες για την μεταγραφή του Χάμες Ροντρίγκες. Μάλιστα, τονίζουν πως οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και οι «ροσονέρι» ετοιμάζονται για την ανακοίνωσή του σήμερα (31/08), την τελευταία ημέρα των μεταγραφών.

Το σίγουρο είναι ότι ο 30χρονος άσος δεν θα συνεχίσει αυτή τη σεζόν στην Premier League, καθώς δεν υπολογίζεται από τα «ζαχαρωτά», με τα οποία έχει καταγράψει 26 εμφανίσεις, έχοντας πετύχει 6 γκολ και 9 ασίστ.

🚨| AC Milan have an agreement with Everton for James Rodriguez.



His contract expires in 2022 but he will arrive in Milan on a free transfer and should be announced tomorrow.



[@espn 🌗]