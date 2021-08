Ερικσεν σε συμπαίκτες του: «Θα παίξω ξανά σε 4-5 μήνες» (vid)

Αισιόδοξο μήνυμα από τον Κρίστιαν Ερικσεν προς τους παίκτες της Ιντερ, ότι θα παίξει και πάλι μπάλα σε λιγότερο από μισό χρόνο, αλλά στην Ιταλία ανησυχούν με αυτή την εξέλιξη.

Τα χαμόγελα ήταν διάχυτα στο “Appiano Gentile”, καθώς την Τετάρτη ο Κρίστιαν Ερικσεν πέρασε την πόρτα του προπονητικού κέντρου της Ιντερ. Ο Δανός μεσοεπιθετικός που στο Euro2020 συντάραξε τον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο, επισκέφτηκε τους συμπαίκτες του και τους άφησε ένα κάτι παραπάνω από χαρμόσυνο μήνυμα, λέγοντάς τους ότι: «Σε 4-5 μήνες επιστρέφω στα γήπεδα»!

| STATEMENT



Christian Eriksen in Appiano: meeting with team-mates and update on condition https://t.co/RtYU5OatHU