Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται από τη Μίλαν ο Ζιρού (pics & vid)

Παίκτης της Μίλαν θα πρέπει να θεωρείται ήδη ο Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Μίλαν και Ζιρού ήταν σε ανοικτή γραμμή το τελευταίο διάστημα και τελικά ήρθαν σε συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους. Ο Γάλλος επιθετικός, μπορεί πρόσφατα να είχε ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Τσέλσι, ωστόσο από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τους «ροσονέρι» στα γήπεδα της Serie A.

Από το βράδυ μάλιστα της Πέμπτης (15/07) ο Ολιβιέ Ζιρού βρίσκεται στο Μιλάνο και το πρωί της Παρασκευής (16/07) θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες τότε οι Μιλανέζοι θα ανακοινώσουν την μεταγραφή του 34χρονου επιθετικού, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Olivier Giroud is having his medical in Milan this morning 🔴⚫️ pic.twitter.com/IYbGH0tHLN July 16, 2021

(☀️) Oliver Giroud 🇫🇷 who landed in Milan yesterday, will sign the contract today that will bind him to Italian club for two years. [@DiMarzio] #Milan #CFC pic.twitter.com/qxHruXuIhX — RouteOneFootball (@Route1futbol) July 16, 2021