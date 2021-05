Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έπαιξε, ο Αντρέα Πίρλο δεν το θεώρησε απαραίτητο να τον χρησιμοποιήσει, η Γιουβέντους επιβλήθηκε με το τελικό 4-1, όμως, έπρεπε να περιμένει να δει τι θα κάνει η Μίλαν και η Νάπολι.

Οι «ροσονέρι» κατάφεραν να πάρουν το 2-0 επί της Αταλάντα στο Μπέργκαμο σε τρομερά δύσκολο παιχνίδι και η Νάπολι στο τελευταίο ματς του Γκατούζο στον πάγκο έμεινε στο 1-1 με την Ελλάς Βερόνα για να βρεθεί η «Γηραιά Κυρία» στο επόμενο Champions League.

The moment Juventus found out they qualified for the Champions League pic.twitter.com/b5bnIQu6vt

— ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2021