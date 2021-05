Έπειτα από οκτώ σεζόν γεμάτες αμέτρητες επιτυχίες και προσωπικές διακρίσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το 2018 αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα της «Μεγάλης Κυρίας». Ως παίκτης των «μπιανκονέρι» ο «CR7» έχει σημειώσει συνολικά 101 γκολ, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και στα 36 του, είναι ικανός για πολλά.

Τη φετινή σεζόν ο Πορτογάλος αστέρας συνέχισε τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις και κατάφερε σε 44 εμφανίσεις να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 36 φορές, μοιράζοντας και 4 ασίστ, για όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Serie A και πλέον είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει να τελειώσει ποδοσφαιρικές χρονιές με τα περισσότερα γκολ σε τρεις μεγάλες Λίγκες!

Η τρομερή φετινή του επίδοση, έκανε τους ανθρώπους της Γιούβε, να τον αναδείξουν MVP της φετινής σεζόν για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

We have TWO #MVP AWARDS to wrap up the season! @Cuadrado named MVP for May@Cristiano named MVP of the Year!

— JuventusFC (@juventusfcen) May 24, 2021