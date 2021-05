Ο Κονσεισάο αναλαμβάνει τη Νάπολι! (pic)

Η Νάπολι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Βερόνα (1-1), με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 5η θέση της Serie A και να μην πάρουν το εισιτήριο για το Champions League. Ο ισχυρός άνδρας των «παρτενοπέι», Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, δεν έμεινε ευχαριστημένος από το φετινό έργο του Τζενάρο Γκατούζο, γι' αυτό και αποφάσισε να τον απολύσει μέσω... twitter.

Ωστόσο, ο αντικαταστάτης του δεν άργησε να έρθει, καθώς σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», ο Ντε Λαουρέντις συμφώνησε με τον Σέρτζιο Κονσεισάο της Πόρτο, προκειμένου να αναλάβει εκείνος την τεχνική ηγεσία της ιταλικής ομάδας από τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο Πορτογάλος τεχνικός δέχθηκε αμέσως την πρόταση που του έγινε και το προσεχές διάστημα αναμένεται να ταξιδέψει στη Νάπολη, προκειμένου να υπογράψει με τη νέα του ομάδα.

Ο Κονσεισάο βρίσκεται στην Πόρτο από το 2017, την οποία οδήγησε σε 155 νίκες, 30 ισοπαλίες, 32 ήττες, δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο κι ένα Super Cup.

