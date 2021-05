Τέλος ο Γκατούζο από τη Νάπολι (pics)

Οι «παρτενοπέι» δεν κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο τρίποντο κόντρα στην Βερόνα (1-1), με αποτέλεσμα να τερματίσουν στην 5η θέση της Serie A και να μην πάρουν το εισιτήριο για το Champions League.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι, Ντε Λαουρέντις, να πάρει την απόφαση να απολύσει τον Τζενάρο Γκατούζο και να επισημοποιήσει το «διαζύγιο» μέσω social media.

«Αγαπητέ Ρίνο, είμαι χαρούμενος που περάσαμε μαζί σχεδόν δύο σεζόν. Σ’ευχαριστώ για τη δουλειά σου κι εύχομαι επιτυχία όπου κι αν πας» έγραψε στο λογαριασμό του στο Τwitter, o πρόεδρος της Νάπολι. Πλέον, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Γκατούζο, με το όνομα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να παίζει δυνατά στα ιταλικά Μέσα.

Gennaro Gattuso has been sacked as Napoli manager after missing out on the Champions League pic.twitter.com/84IVJeobTV

— Goal (@goal) May 23, 2021