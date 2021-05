Με... άρωμα 2011 η νέα φανέλα της Γιουβέντους (pics & vid)

Η «Γηραιά Κυρία» παρουσίασε μέσω των λογαριασμών της στα κοινωνικά μέσα δικτύωση τη φανέλα της επόμενης χρονιάς. Οπως μπορείτε να δείτε κι από τις παρακάτω φωτογραφίες, η νέα φανέλα θυμίζει εκείνη που φορούσαν οι παίκτες της το 2011.

Κινείται στην κλασική ασπρόμαυρη ρίγα στο μπροστά της μέρος, έχοντας το λογότυπο «4XE» κάτω από τον χορηγό «Jeep» το οποίο αναφέρεται στη νέα υβριδική τεχνολογία plug-in της Jeep.

Όσον αφορά το σχεδιασμό, υπάρχουν τέσσερις λευκές και πέντε μαύρες ρίγες στο μπροστινό μέρος, στα μανίκια και στο κάτω μέρος της μπλούζας. Σε αντίθεση με το χρυσό που αναμενόταν αρχικά, τα λογότυπα Adidas και το σήμα στο στήθος είναι λευκά.

Στο εσωτερικό της υπάρχει γραμμένη η φράση «10 years at home» και αφορά τα χρόνια που συμπληρώθηκαν από τότε που η ομάδα μετακινήθηκε από το παλιό Στάδιο Ντέλλε Άλπι στο νέο γήπεδο της. Οι ποδοσφαιριστές των «μπιανκονέρι» αναμένεται να φορέσουν τη νέα φανέλα στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας την Τετάρτη (19/05, 22:00) με την Αταλάντα.

Our history. Our home.

Introducing the new @juventusfc 2021/22 Home jersey, a tribute to 10 years of Juventus Stadium, exclusively available now: https://t.co/37QfXZcb89. pic.twitter.com/ng4Qq6GOGh — adidas Football (@adidasfootball) May 18, 2021

Juve’s home kit for next season is here pic.twitter.com/6lkAxZg7we — B/R Football (@brfootball) May 18, 2021

Διαβάστε επίσης: