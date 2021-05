Το λέει η καρδούλα του. Σίγουρα. Είναι 43 ετών και συνεχίζει στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Γηραιάς ηπείρου. Και φυσικά είναι διαθέσιμος για κάθε πρόκληση που υπήρχε μέχρι πρότινος για την «Γηραιά Κυρία» στο Champions League μέχρι και τον αποκλεισμό από την μαχητική Πόρτο στους «16» της φετινής διοργάνωσης.

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν το μεσημέρι της Τρίτης ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην Γιουβέντους ολοκληρώνοντας στο φινάλε της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς τον δεύτερο... γύρο της σχέσης του με την μεγάλη του ποδοσφαιρική αγάπη. Και η αλήθεια είναι πως ο κύκλος που ανέφερε ότι έχει φτάσει πλέον στο τέλος του, μάλλον το είχε κάνει από το 2019...

43-year-old @gianluigibuffon has confirmed that he won’t renew his contract and will leave @juventusfc at the end of the season pic.twitter.com/TqrPy3QYyv

— 433 (@433) May 11, 2021