Οι «νερατζούρι» πήραν ακόμα μια νίκη στην διαδρομή τους μέχρι και τη στέψη για τη φετινή σεζόν, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα στ' αποδυτήρια μετά το 2-0 στην έδρα της Κροτόνε.

Οι Έρικσεν και Χακίμι σκόραραν στο δεύτερο ημίχρονο και πλέον, μονάχα με νίκη της Αταλάντα επί της Σασουόλο θα πάρει παράταση η μαθηματική κατάκτηση του τίτλου για φέτος...

Δείτε τα βίντεο από το πάρτι που έστησαν οι «νερατζούρι»:

