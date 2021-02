Η Σπέτσια πέρασε στα χέρια Αμερικανών επενδυτών

Νέα εποχή ανοίγεται για τη Σπέτσια, η οποία έγινε η 5η ομάδα της Serie A που περνά στα χέρια Αμερικανών επενδυτών μετά τις Μίλαν, Φιορεντίνα, Πάρμα και Ρόμα και η 3η τη φετινή σεζόν!

Ο Ρόμπερτ Πλάτεκ και η οικογένειά του αποτελούν τους νέους χρηματοδότες της ομάδας του Campionato, ολοκληρώνοντας τη μεταβίβαση μετά από διαπραγματεύσεις και διαδικασίες που είχαν αρχίσει από τα τέλη Ιανουαρίου.

Ο λόγος για τον εκ των ηγετών της MSD Capital, αμερικανικού επενδυτικού ομίλου δισεκατομμυρίων άμεσα συνδεδεμένου με την Dell, ο οποίος μαζί με σύζυγό του, Λόρι και τα τρία του παιδιά, Αμάντα, Κάρολαϊν και Ρόμπερτ Τζούνιορ διαδέχονται τον Γκαμπριέλε Βόλπι στην ιδιοκτησία του ιταλικού κλαμπ.

Ο αδερφός του, Φίλιπ, θα είναι ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, με την οικογένεια, πάντως, να διατηρεί όλους τους υπόλοιπους καίριους παράγοντες της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, Στέφανο Κιζόλι, του τεχνικού διευθυντή, Μάουρο Μελούζο και του προπονητή, Βιτσέντζο Ιταλιάνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πλάτεκ ήταν μέλος του κονσόρτιουμ που είχε μπει σε συζητήσεις για την αγορά της Σάντερλαντ το 2019.

The #SpeziaCalcio organization announce the completion of the acquisition of the Club by the Platek Family

— Spezia Calcio English (@AcspeziaE) February 11, 2021