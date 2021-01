Γιουβέντους: Κουτσαίνοντας για εξετάσεις ο Ντιμπάλα (vid)

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Γιουβέντους, μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Ντιμπάλα στο ματς με την Σασουόλο, καθώς οι πρώτες ενδείξεις του ιατρικού επιτελείου, κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο του.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (11/01) ο Αργεντινός επιθετικός έφτασε κουτσαίνοντας στο ιατρικό κέντρο της ομάδας για να εξεταστεί από τους γιατρούς και να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

