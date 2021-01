Γιουβέντους: Φόβοι για χοντρή ζημιά στο γόνατο του Ντιμπάλα (pic)

Ο 27χρονος Αργεντινός επιθετικός της Γιουβέντους έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 42' στο ματς με την Σασουόλο, με τις πρώτες ενδείξεις να μην είναι ευχάριστες για τον ποδοσφαιριστή της «Γηραιάς Κυρίας».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Sky Sport Italia» ο Ντιμπάλα υπέστη διάστρεμμα στο γόνατό του και θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και αν θα μπορεί να τον υπολογίζει στα πλάνα του Αντρέα Πίρλο στα επόμενα παιχνίδια της Γιουβέντους.

Από την άλλη ο Ιταλός τεχνικός είδε και τον Γουέστον ΜακΚένι να τραυματίζεται στην αναμέτρηση με την Σασουόλο, χωρίς ωστόσο ο δικός του τραυματισμός να είναι τόσο ανησυχητικός σύμφωνα με το το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Paulo Dybala is the second Juventus player to be forced off in the first half of their game against Sassuolo due to injury.

Weston McKennie also left with an unknown injury in the 18th minute. pic.twitter.com/qjVOQ3F3qO

