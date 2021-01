Αταλάντα: Ο Γκόμες απάντησε στις «βολές» του Γκασπερίνι (pic)

Το γυαλί μεταξύ των δύο πλευρών έχει ραγίσει και δύσκολα θα κολλήσει ξανά. Ο Γκασπερίνι εξήγησε εκ νέου τον λόγο που δεν χρησιμοποιεί τον Πάπου Γκόμες την ώρα που τον έχει στο ρόστερ του.

Ο 62χρονος τεχνικός γι' ακόμη μία φορά έβγαλε στη σέντρα τον παίκτη του λέγοντας πως: «Είναι μια επιλογή που προκύπτει από άλλους παράγοντες. Η απόφαση πάρθηκε επειδή θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το στυλ παιχνιδιού μας. Δυσκολευτήκαμε για μια περίοδο και ο Γκόμεζ δεν προσαρμόστηκε στις αλλαγές. Υποφέραμε στο κέντρο και έπρεπε να βρούμε λύσεις. Ο Φρούλερ βοηθάει πολύ περισσότερο».

Ο Γκόμες από την πλευρά του δεν θέλησε να αφήσει ασχολίαστες τις δηλώσεις του προπονητή του, γι' αυτό και μέσω του προσωπικού του λογαριασμό στο Instagram. ανέβασε μια σειρά από stories που φανερώνουν πως ο ίδιος σε πολλά παιχνίδια έπαιξε στον ρόλο που του ζήτησε ο προπονητής του.

Θέλοντας να δείξει σε όλους πως ο λόγος που δεν βρίσκεται στα πλάνα του δεν είναι αγωνιστικός.

The Papu Gómez-Gasperini rift shows no signs of healing - the Argentine has posted a series of Instagram stories highlighting his positions during matches, in response to his manager’s claim that Gómez’s absence is down to an inability to adapt to his new system in midfield. pic.twitter.com/HS6SsxopRC

