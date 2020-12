Η Serie A άντεξε περισσότερο από κάθε άλλη μεγάλη λίγκα στη λίστα των αήττητων συλλόγων της σεζόν, με τους δύο τελευταίους να παίζουν μπάλα στα ιταλικά γήπεδα. Ωστόσο, ο τίτλος, πλέον, αντιστοιχεί μόνο σε έναν. Η Γιουβέντους έγινε και η τελευταία που γνωρίζει την ήττα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, και μάλιστα εμφατικά από τη Φιορεντίνα. Έτσι, η Μίλαν απολαμβάνει, πλέον, τη μοναξιά, ούσα η ομάδα που παραμένει αήττητη στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Οι εντυπωσιακοί Ροσονέρι βρίσκονται στην κορυφή του Campionato με 31 βαθμούς και ρεκόρ 9-4-0 και στοχεύουν να ολοκληρώσουν χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις τους ως το τέλος του έτους. Για να το πετύχουν, πρέπει απλά να μη «λυγίσουν» κόντρα στη Λάτσιο στο «Σαν Σίρο», στο τελευταίο παιχνίδι του 2020.

Juventus’ defeat means there’s only one unbeaten team left in Europe’s top five leagues: @acmilan pic.twitter.com/4jYe32FVYs

— B/R Football (@brfootball) December 22, 2020