Ο Κριστιάνο «πέταξε» ξανά έναν χρόνο μετά! (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους σκόραρε δυο φορές στη νίκη (4-0) των «μπιανκονέρι» το βράδυ του Σαββάτου και στο ένα από τα γκολ που σημείωσε, σηκώθηκε ξανά τόσο πολύ στον αέρα που έδειξε πως στα καλά του, σχεδόν... αψηφά και τον νόμο της βαρύτητας!

Το νέο του εντυπωσιακό άλμα που φυσικά έγινε viral, ήρθε έναν χρόνο και μια μέρα μετά από εκείνο το τρομερό γκολ απέναντι στην Σαμπντόρια όπου πραγματικά είχε... απογειωθεί για να πάρει την κεφαλιά!

Good to get back to victories and happy to help the team win with two goals! #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/sOqRrMcr0M

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 19, 2020