Μίλαν: Εκτός με Τζένοα ο Ιμπραΐμοβιτς, επιστρέφει με Σασουόλο

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και προπονείται κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ωστόσο, ο Στέφανο Πιόλι δεν θέλησε να ρισκάρει με την κατάσταση του και να τον χάσει για περισσότερα ματς, γι' αυτό και δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Τζένοα (16/12, 21:45).

Αυτό θα είναι το έβδομο παιχνίδι που θα απουσιάσει ο Σουηδός στράικερ, ωστόσο σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», ο Ζλάταν θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την Σασουόλο την Κυριακή (20/12, 16:00).

