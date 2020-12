Ο Ζλάταν βρήκε ξανά τους καλούς του φίλους και ανυπομονεί για το «comeback» του (pic)

Στο ντέρμπι με τη Νάπολι στις 22 Νοεμβρίου, η Μίλαν πήρε άνετη νίκη με 3-1, έχοντας σε μεγάλα κέφια τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ωστόσο, σε εκείνο το ματς τραυματίστηκε στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο κι έτσι τέθηκε νοκ-άουτ.

Πλέον, ο Σουηδός στράικερ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και δουλεύει σε εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στη Μίλαν όσο το δυνατό πιο γρήγορα

Με φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Ζλάταν φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι βρίσκεται ξανά στο προπονητικό κέντρο της ομάδες έχοντας μαζί του δεκάδες μπάλες.

«Εγώ και οι καλύτεροι μου φίλοι», αναφέρει η σχετική λεζάντα της παρακάτω φωτογραφίας.

Me and my best friends pic.twitter.com/ukgC52DVWN

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 14, 2020