Ζλάταν-Ρονάλντο: Οι δύο μηχανές των γκολ και η μάχη μεταξύ τους (pic & vids)

Ιδανικά έχουν ξεκινήσει τη φετινή χρονιά οι δύο ποδοσφαιριστές. Από τη μία ο 35χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο που οδήγησε την Γιουβέντους στη νίκη με 2-0 επί της Κάλιαρι και από την άλλη ο απίστευτος Ζλάταν, ο οποίος στα 39 του έχει πάρει τη Μίλαν και την έχει οδηγήσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Γιουβέντους και Μίλαν όπως φαίνεται θα δώσουν σκληρή μάχη μέχρι το τέλος. Η «Γηραιά Κυρία» μετά τη νίκη επί τις Κάλιαρι σκαρφάλωσε στην δεύτερη θέση με 16 βαθμούς ενώ η Μίλαν με ματς λιγότερο κρατάει τα σκήπτρα της πρωτιάς, με έναν πόντο παραπάνω.

Οπως επίσης και οι Ρονάλντο-Ζλάταν θα κοντράρουν τις δυνάμεις τους και θα παλέψουν για να οδηγήσουν τις ομάδες τους σε επιτυχίες. Ο Πορτογάλος μετά τα δύο γκολ που πέτυχε το Σάββατο (21/11) έφτασε τα 8 στο σύνολο σε 5 εμφανίσεις. Ετσι, έπιασε τον υψηλόσωμο φορ της Μίλαν, ο οποίος έχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων και συμμετοχών.

Το αξιοσημείωτο είναι πως και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει τα δύο εκ των οκτώ τερμάτων, από την άσπρη βούλα

Βέβαια, ο Ιμπραΐμοβιτς θα έχει απόψε την ευκαιρία κόντρα στη Νάπολι (22/11, 21:45) να βρει δίχτυα και να ξεπεράσει τον «CR7». Εστω και προσωρινά...

