Η Γιουβέντους ετοιμάζεται να προτείνει στην Παρί ανταλλαγή Ρονάλντο-Νεϊμάρ!

Μετά την είδηση ότι οι άνθρωποι της Γιουβέντους έχουν αρχίσει να εξετάζουν την πώληση του Κριστιάνο Ρονάλντο το καλοκαίρι, ήδη αρκετές ομάδες ονειρεύονται την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού. Οπως, η Γιουνάιτεντ η οποία επιθυμεί την επανένταξη του «CR7» .

Πάντως, όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα «tuttomercato », η Γιουβέντους ετοιμάζεται να πλησιάσει την Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να της προτείνει το deal του... αιώνα, θέλοντας την ανταλλαγή του Κριστιάνο με τον Νεϊμάρ!

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεσμεύονται με τις ομάδες του ως το καλοκαίρι του 2022, αλλά στην Ιταλία εκτιμούν πως Γιουβέντους και Παρί, μπορούν να βρουν τη «χρυσή τομή» και να πετύχουν μια συμφέρουσα και για τις δύο ομάδες.

