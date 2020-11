Θετικός και ο Καγιεχόν στον κορονοϊό (pic)

Την πρώτη σεζόν της εμφάνισης του κορονοϊού, η Φιορεντίνα ήταν μια από τις πιο ταλαιπωρημένες ομάδες στην Serie A. Φέτος, ο ιός Covid-19 είχε... χτυπήσει προς το παρόν την πόρτα του Έρικ Πούλγκαρ και του επιθετικού Λουίς Μουντεάνου, καθώς και ενός νεαρού της δεύτερης ομάδας.

Η ομάδα της Φλωρεντίας, όμως, ανακοίνωσε ότι θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ο Χοσέ Μαρία Καγιεχόν. Ο Ισπανός εξτρέμ είναι ασυμπτωματικός και ήδη μπήκε σε καραντίνα, χάνοντας βεβαίως το σαββατιάτικο ματς πρωταθλήματος στην έδρα της Πάρμα (07/11, 21:45).

