Ζλάταν: «Γιατί να τρέξεις ενώ... μπορείς να πετάξεις;»! (pic & vid)

Ετών, 39. Πρόσφατα πέρασε και κορονοϊό. Και έχει να θυμηθεί και σοβαρούς τραυματισμούς. Και κάθε φορά αποδεικνύει γιατί συμπεριλαμβάνει τον εαυτό του ανάμεσα στα λιοντάρια κι όχι στους ανθρώπους.

Ο αειθαλής Ζλάταν έχει βαλθεί να τους τρελάνει όλους με όσα κάνει σε τόσο προχωρημένη, ποδοσφαιρικά, ηλικία.

Έκανε... πάρτι με τη Μίλαν απέναντι στην Ουντινέζε τόσο με την τρομερή ενέργεια στην ασίστ προς τον Κέσιε όσο και με το γκολ που πέτυχε με ανάποδο σουτ για το τελικό 2-1.

Και φυσικά δεν γινόταν να μην έχει και μια ατάκα για τον τρόπο με τον οποίο σκόραρε, γράφοντας στα social media: «Γιατί να τρέχεις, ενώ μπορείς να πετάξεις;».

Πετάει ο Ζλάταν; Πετάει! Και με σιγουριά!

Why run when you can fly pic.twitter.com/zNLK8H5hB0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 1, 2020