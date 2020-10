Ο Σουηδός σούπερ σταρ, αφού κλήθηκε να τα βάλει με τον Covid-19 και φυσικά θριάμβευσε απέναντί του, έκανε άπαντες ν' απορούν με τον οργανισμό του και το σώμα του.

Έκανε γυμναστική, έβγαινε για βόλτα με το άλογο, δεν έμεινε ούτε λεπτό στο κρεβάτι και έδειξε γιατί είναι... θαύμα της φύσης!

Την Κυριακή επέστρεψε στις προπονήσεις της Μίλαν έχοντας πάρει πλέον το ok για να ξαναδουλέψει μαζί με τους συμπαίκτες του και ήταν τέτοια η κατάστασή του που έκανε άπαντες ν' απορούν για τον μηδενικό αντίκτυπο που είχε η ασθένεια στον οργανισμό του!

Zlatan comes out after recovering from COVID looking better than ever pic.twitter.com/aj2ej1I70K

