Ιστορικές στιγμές βιώνουν οι άνθρωποι της Σπέτσια, η οποία μετά τις Μπενεβέντο και Κροτόνε, εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τη Serie A της νέας περιόδου.

Οι «Αετοί» του Βιτσέντζο Ιταλιάνο, παρά το γεγονός ότι ηττήθηκαν με 1-0 από τη Φροζινόνε του Αλεσάντρο Νέστα στο γήπεδό τους, εξασφάλισαν την άνοδο χάρη στη δική τους επικράτηση με το ίδιο σκορ εκτός έδρας και το πλεονέκτημα που διέθεταν στην ισοβαθμία λόγω καλύτερης θέσης στη βαθμολογική κατάταξη.

Έτσι, θα αγωνιστεί στα «σαλόνια» του ιταλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στην πορεία των 114 χρόνων ιστορίας της. Μέχρι πρότινος, είχε καταγράψει μία και μοναδική συμμετοχή σε πρώτη κατηγορία, η οποία συνδυάστηκε, μάλιστα, με τον τίτλο, αλλά δεν μέτρησε ποτέ καθώς ήταν τη χρονιά 1943-44 επί Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σεζόν που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επίσημα λόγω του φασιστικού καθεστώτος.

#SpeziA - promoted to the top flight for the very first time#serieb #seriebkt #playoff #speziafrosinone #spefro #calcio #seriea pic.twitter.com/RDUsvmRaId

— Calcio England (@CalcioEngland) August 20, 2020