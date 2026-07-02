Βέλγιο - Σενεγάλη: Το χρυσό πέναλτι του Τίλεμανς που υπέγραψε την ανατροπή (vid)
Δράμα στο φινάλε του αγώνα ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη, με τους Red Devils να παίρνουν την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ στα χασομέρια της παράτασης. Σε εκείνο το σημείο συγκεκριμένα ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει περίπτωση πέναλτι πάνω στον Τίλεμανς, με τον ρέφερι τελικά να δείχνει την άσπρη βούλα με λίγη... καθυστέρηση.
Ο Βέλγος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ευστόχησε για το τελικό 3-2, φέρνοντας τούμπα όλο το ματς από προβάδισμα με 2-0 που είχε αποκτήσει η Σενεγάλη. Ένα γκολ που αποδείχθηκε χρυσό κι έστειλε στη φάση των «16» τους Βέλγους, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ - Βοσνία Ερζεγοβίνη.
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