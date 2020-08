Νέα εποχή στη Ρόμα: Ανακοινώθηκε η αγορά από τον όμιλο Φρίντκιν (pic)

Το αποτυχημένο κεφάλαιο Τζίμ Παλότα έκλεισε μια και καλή για τη Ρόμα και μια νέα περίοδος στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Τζιαλορόσι ξεκινά κι επίσημα.

Μετά την κατ' αρχήν συμφωνία, ο Νταν Φρίντκιν και το «Friedkin Group» αποτελούν και με τη βούλα τον κάτοχο του 86,6% των μετοχών των Ρωμαίων έναντι του ποσού των 498 εκατ. ευρώ (591 εκατ. δολάρια), με το κλαμπ να ανακοινώνει την αλλαγή σελίδας έπειτα από 8 χρόνια υπό την προεδρία του Ιταλοαμερικανού μεγιστάνα.

Official: The Friedkin Group are the new owners of #ASRoma pic.twitter.com/AAiHauYxTO

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2020